На утро 29 апреля в Казахстане выявлены 36 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:10 в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 36 в городе Нур-Султан зарегистрировано 7 случаев, Шымкенте - 6, Алматы - 5, Акмолинской области-3, Туркестанской области - 3, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 2, Костанайской области-2, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 2, Западно-казахстанской области - 1.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 3063 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 924;

- Нур-Султан – 612;

- Кызылординской области – 187;

- Шымкент – 182;

- Карагандинской области – 139;

- Атырауской области – 131;

- Западно-Казахстанской области – 127;

- Туркестанской области – 124;

- Павлодарской области – 122;

- Алматинской области – 113;

- Жамбылской области – 113;

- Акмолинской области – 98;

- Актюбинской области – 65;

- Костанайской области – 45;

- Мангистауской области – 34;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 17.

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