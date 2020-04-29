На утро 29 апреля в Казахстане выявлены 36 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:10 в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 36 в городе Нур-Султан зарегистрировано 7 случаев, Шымкенте - 6, Алматы - 5, Акмолинской области-3, Туркестанской области - 3, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 2, Костанайской области-2, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 2, Западно-казахстанской области - 1.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 3063 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 924;
- Нур-Султан – 612;
- Кызылординской области – 187;
- Шымкент – 182;
- Карагандинской области – 139;
- Атырауской области – 131;
- Западно-Казахстанской области – 127;
- Туркестанской области – 124;
- Павлодарской области – 122;
- Алматинской области – 113;
- Жамбылской области – 113;
- Акмолинской области – 98;
- Актюбинской области – 65;
- Костанайской области – 45;
- Мангистауской области – 34;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 17.