В Монголии за последние 48 часов не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - За 27-28 апреля по всей Монголии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 апреля на брифинге сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

На сегодняшний день из 38 больных выздоровели 10 пациентов и выписаны из больниц, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний. Вчера в общей сложности у 315 человек вышли отрицательные результаты на коронавирус, сообщил он.