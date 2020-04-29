[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
От коронавируса умерло больше американцев, чем за 20 лет Вьетнамской войны

CentralAsia (CA) -  На сегодняшний день число американцев, умерших от коронавируса, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме, пишет ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 тыс. человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.

Число заразившихся коронавирусом в США превысило миллион человек - это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.

Организаторы протестов обещают, что в ближайшее время число участников акций вырастет в 10 раз.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане от коронавируса излечились 900 человек
  • Почему коронавирус опасен для больных сахарным диабетом?
  • В Узбекистане разработали приложение для отслеживания контактов с носителями коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com