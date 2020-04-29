От коронавируса умерло больше американцев, чем за 20 лет Вьетнамской войны

- Азия и мир, общество
- 9:46, 29 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день число американцев, умерших от коронавируса, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме, пишет ВВС.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 тыс. человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.
Число заразившихся коронавирусом в США превысило миллион человек - это самый высокий показатель в мире.
Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.
Организаторы протестов обещают, что в ближайшее время число участников акций вырастет в 10 раз.