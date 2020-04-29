Amnesty International осудила жёсткие меры из-за COVID-19 в странах Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Международная правозащитная организация Amnesty International назвала репрессивными и насильственными меры против коронавируса, которые приняли власти стран Восточной и Центральной Азии. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 29 апреля.

"Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека", — отмечают авторы доклада.

В докладе дается оценка ограничительным мерам в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Украине, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, России и других странах.

По оценке его авторов, правительства этих стран восприняли пандемию коронавируса как «карт-бланш на подавление прав человека». Отмечается, что любые жесткие меры против коронавируса «должны быть ограниченными по времени и соразмерными». Уже принятые меры «никак не соответствуют» обязательствам стран в области прав человека, считают в Amnesty International. По словам исследовательницы организации по Центральной Азии Хезир Макгилл, власти более заинтересованы «в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья».

"Поскольку в регионе разворачивается пандемия COVID-19, многие правительства, похоже, больше заинтересованы в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья", - сказала Макгилл.

"От властей в Казахстане, которые заваривают двери многоквартирных домов, чтобы заманить в ловушку жителей, до чеченской полиции, которая нападает на людей за то, что они не носят лицевые маски, правительства, похоже, рассматривают пандемию как свободный проход, попирающий права человека. Любые жесткие меры по прекращению распространения вируса должны быть временными, соразмерными и соответствовать стандартам прав человека", - отметила исследовательница. "Власти Восточной Европы и Центральной Азии регулярно прибегают к репрессивным мерам, чтобы заглушить критические взгляды. Неудивительно, что некоторые правительства отреагировали на пандемию COVID-19, игнорируя основные права человека", - отмечается в докладе.



Авторы приводят пример, как 6 апреля в Караколе (Кыргызстан), власти заварили двери всего многоквартирного дома, в котором жили десятки семей, после того как результаты анализов одного из жителей дали положительный результат на COVID-19. В Казахстане власти также принудительно установили карантины на многоквартирные дома, заблокировав двери сваркой и тем самым вынудив жителей оставаться внутри.

В Беларуси, Таджикистане и Туркменистане политические лидеры принижают серьезность пандемии и пропагандируют излечения без доказанной эффективности. Так, Гурбангулы Бердымухамедов, почти не упоминая COVID-19, советовал сжигать листья растения гармала (исырык), чтобы отразить болезнь.

"Для борьбы с распространением вируса правительства должны обеспечить распространение доступной, точной и основанной на фактических данных информации о COVID-19 и о том, как люди могут защитить себя. Однако слишком часто власти в Восточной Европе и Центральной Азии использовали недавно введенные чрезвычайные полномочия для преследования журналистов и других лиц, которые пытались делиться информацией", - говорится в докладе.

"Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников за выявление недостатков в своих ответах на COVID-19. Другие страны, например Узбекистан, наложили огромные штрафы за распространение "фейковых новостей", - сказала Хизер Макгилл.

По её мнению, "многие правительства больше заботятся о нападках на критиков, чем о защите здоровья людей".