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  29 апреля 2020
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Первая жена президента Монголии будет баллотироваться на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) -  В этом году рекордные 208 независимых кандидатов зарегистрировались для того, чтобы баллотироваться на кресла в Великом Государственном Хурале (парламент Монголии), сообщило Государственное управление аудита.

Одним из кандидатов является первая жена действующего президента Монголии Халтмаагийн Баттулги Ц.Энхтуяа. Баттулга и Энхтуяа давно в разводе.

Ц.Энхтуяа — директор компании «Нүүдэлчин»- («Кочевник»). Воспитывает двух сыновей-близнецов.

Кроме нее, также три советника президента Баттулги тоже будут баллотироваться на парламентских выборах. И они тоже дамы.

Свои программы на выборах представили советник президента по культурной и религиозной политике Ц. Хулан, советник по гражданскому обществу и политике в области прав человека Г. Уянга и советник по совместительству Ч.Чулуунцэцэг.

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