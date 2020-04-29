Испания объявила план постепенного смягчения карантина

CentralAsia (CA) - Правительство Испании объявило план постепенного смягчения карантина. Об этом 29 апреля сообщает ВВС.

Согласно плану, власти каждого региона будут сами решать, как и когда ослаблять режим изоляции. Первыми будут четыре испанских острова, которые смогут начать смягчение ограничительных мер с 4 мая. Неделю спустя за ними последуют другие регионы.

Карантин в стране может быть отменен к концу июня, и, как сказал премьер-министр Педро Санчес, жизнь может стать «по-новому нормальной».

Сегодня в Испании зарегистрировано более 282 тыс. зараженных, от коронавируса скончались 23,8 тыс. пациентов.