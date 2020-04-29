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  29 апреля 2020
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Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Утром 29 апреля в Международный аэропорт Ташкента прибыл рейс с частью второй партии гуманитарной помощи от правительства Китая на борту. От этом сообщает Телеграм-канал "Новости ташкентского неба".

В данный груз вошло 100 тыс. тест-систем. Остальная часть (50 тыс. медицинских комбинезонов, 150 тыс. медицинских масок КН95, 1 млн. медицинских хирургических масок, 70 тыс. защитных очков, 150 тыс. медицинских перчаток и тысяча бесконтактных электронных термометров) будет также последовательно подготовлена и поэтапно доставлена в Узбекистан.

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