В Бухарской области распространились фейки об эвакуации людей из-за наводнения

Последствия урагана в Бухаре

CentralAsia (UZ) - Из-за сильного ветра в ряде отдельных районов Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей в ночь с 27 на 28 апреля имели место повреждения мобильных базовых станций и антенных мачт в системе телекоммуникаций.

В отсутствие связи среди жителей некоторых районов Бухарской области распространились слухи об угрозе наводнения и связанной с этим эвакуацией людей.

Администрация Бухарской области 28 апреля опубликовала заявление, в котором говорится, что после стихийного бедствия 27 апреля имели место случаи распространения недостоверной информации, направленной на то, чтобы вызвать панику среди населения.

Как отмечает администрация, в одном из таких сообщений говорилось о том, что 28 апреля на реке Амударье ожидается сильное наводнение, и население эвакуируется. Местные власти подчеркнули, что такие сообщения являются безосновательными, и предупредило об ответственности за распространение фейковых новостей.

Напомним, что сильный ветер 27 апреля нанес серьезный ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным культурам в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях, причем больше всего пострадали Бухарская область. Один человек погиб и более четырёх десятков людей получили травмы.

В Узбекистане распространение сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 67 до 89 млн. сумов (от 6,7 тыс до 8,9 тыс долларов США) или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.