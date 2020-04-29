Фото — Как изменился мировой воздушный трафик из-за пандемии

ВВС

CentralAsia (CA) - В конце апреля 2020 года над крупнейшими городами мира почти перестали летать самолеты.

Русская служба ВВС показала, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, изменил мировой авиационный трафик.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может стоить мировой авиации почти половины пассажирооборота, говорится в презентации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Выручка авиакомпаний в этом году, по прогнозу ассоциации, снизится на 314 млрд долларов по сравнению с 2019 годом. Еще в начале марта IATA оценивала максимальные потери в 113 млрд долларов.

В апреле на фоне дальнейшего ужесточения карантина во многих странах мировое авиасообщение полностью изменилось: над некоторыми крупными городами в конкретное время можно заметить всего несколько самолетов, хотя еще в феврале в небе над ними были десятки.

Сервис Flightradar24 в постоянном режиме отслеживает перемещение самолетов гражданской авиации, и на нем этот кризис виден лучше всего. Значки самолетов голубого цвета означают, что их отслеживают при помощи спутников, а не наземных станций, и они равнозначны желтым.

Москва

Аэропорты московского аэроузла сейчас выполняют лишь ограниченное число внутренних рейсов. Но 27 апреля Росавиация опубликовала график вывоза россиян из-за границы. Этот график рассчитан до 5 мая. Рейсы будут выполняться из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая.

Данные на 27 апреля

Лондон

После того, как в небе стало гораздо меньше больших авиалайнеров, стало видно, как много в воздухе небольших самолетов и бизнес-джетов.

Киев

Киевский аэроузел опустел еще сильней. В архивных данных Flightradar24 в некоторые дни не отмечено выполнение ни одного регулярного рейса из аэропортов Жуляны или Борисполь.

Италия и Балканы

Ситуация с коронавирусом в Италии долгое время считалась самой тяжелой в Европе, однако в последнее время она начала улучшаться. Число смертей падает, правительство готовится постепенно ослаблять карантин. Однако это пока не касается авиации: обстановка в этом регионе не улучшилась.

Атлантика

Особенность ситуации с гражданской авиацией в Северной Америке в том, что из-за довольно интенсивного внутреннего авиационного трафика сокращение авиаперевозок было не столь сильным. Однако трансатлантический коридор заметно опустел.

Китай

Китайская авиация также заметно страдает от почти полного прекращения международных полетов, сокращение пассажирских перевозок в азиатско-тихоокеанском регионе, по данным IATA, составило 50% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Однако за счет внутренних рейсов обстановка в воздухе и тут изменилась не так драматично.

Баку

Аэропорт Гейдара Алиева обслуживает в день всего несколько грузовых рейсов в Европу и Китай. Но над страной проходит один из воздушных коридоров, поэтому в воздушном пространстве в районе Баку может быть больше самолетов, чем те, которые выполняют рейсы в столицу Азербайджана или из нее.