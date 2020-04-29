Комиссия США вывела Узбекистан из списка стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод

CentralAsia (UZ) - По информации посольства Узбекистана в США, 28 апреля Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Данное решение стало признанием прогресса в Узбекистане, поскольку ранее Комиссия указывала на необходимость включения страны в «черный список» нарушителей религиозных свобод несмотря на то, что Госдепартамент вывел республику из CPC в декабре 2018 года и отнес к «специальному списку наблюдения».

В вводной части доклада руководством Комиссии отдельно выделены два государства, демонстрирующие прогресс в сфере религиозных свобод. «Мы воодушевлены позитивными шагами, предпринятыми некоторыми правительствами в 2019 году, особенно двумя, которые тесно сотрудничают с USCIRF, для создания более безопасной среды для свободы религии или убеждений», - завил председатель Комиссии Тони Перкинс. Глава Комиссии отметил, что в 2019 году «Узбекистан добился значительного прогресса в выполнении своих обязательств по обеспечению большей свободы для религиозных групп». Вторым отдельно отмеченным государством стал Судан.

Аналогичное заявление сделала заместитель председателя Комиссии Надин Маэнза в интервью для «The Washington Post». В статье ведущего американского издания было отдельно отмечено о высокой оценке Комиссией прогресса в сфере обеспечения религиозных свобод в Узбекистане и решении вывести страну из CPC впервые с 2005 года.

Летом 2019 года госдепартамент США опубликовал очередной доклад по религиозной свободе за 2018 год, в котором впервые за 13 лет оценил состояние свободы вероисповедания в Узбекистане, как «не вызывающей особую обеспокоенность».

Однако в докладе USCIRF за 2019 год, комиссия США по международной религиозной свободе не приняла во внимание решение Госдепартамента и оставила Узбекистан в списке стран, которые грубо нарушают свободу вероисповедания.

В отчете Международной комиссии по свободе вероисповедания за прошлый год Узбекистан, наряду с такими странами, как Китай, Мьянма, Россия, Туркменистан, Таджикистан, Иран и Пакистан, был включён в список из 16 государств, «требующих повышенного внимания».

Международный комитет по свободе вероисповедания отметил, что в 2018 году в Узбекистане несмотря на значительные позитивные изменения, продолжались случаи «серьезных нарушений свободы вероисповедания». Комиссия отдельным пунктом рекомендовала Ташкенту закрыть печально известную тюрьму "Жаслык", где содержалось большинство заключенных, обвинённых по религиозным мотивам. Тюрьму "Жаслык" закрыли летом 2019 года.



