[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе начнутся учения по ликвидации угрозы заражения вирусными инфекциями во время пандемии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии на следующей неделе состоится тренировка по реагированию на чрезвычайные ситуации COVID-19.

Чтобы предотвратить заражение Covid-19 и повысить готовность и ответную реакцию на Covid-19, в Улан-Баторе с 6 по 8 мая будут проведены специальные учения по ликвидации угрозы заражения вирусными инфекциями во время пандемии.

1

Тренировка будет разделена на три части:

- Тренинг для сотрудников по реагированию на чрезвычайные ситуации и обсуждение совместных действий правительства Covid-19 правительственных и международных организаций;

- Учебная проверка с медицинским учреждением на 300 коек, которое будет создано в спортивном комплексе Буянт-Ухаа, медицинское учреждение на 100 коек - в центре здоровья матери и ребенка района Хан-Уул и полевой госпиталь - в Центре переподготовки и реабилитации Государственного управлении по чрезвычайным ситуациям;

- Учебная карантинная практика проводится по всему столичному району Чингэлтэя.

print
  • Мирзиёев посетил Бухару и ознакомился с последствиями урагана
  • MIAT Mongolian Airlines выполняет международный грузовой рейс во время пандемии COVID-19
  • Комиссия США вывела Узбекистан из списка стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com