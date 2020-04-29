В Улан-Баторе начнутся учения по ликвидации угрозы заражения вирусными инфекциями во время пандемии

CentralAsia (MNG) - В Монголии на следующей неделе состоится тренировка по реагированию на чрезвычайные ситуации COVID-19.

Чтобы предотвратить заражение Covid-19 и повысить готовность и ответную реакцию на Covid-19, в Улан-Баторе с 6 по 8 мая будут проведены специальные учения по ликвидации угрозы заражения вирусными инфекциями во время пандемии.

Тренировка будет разделена на три части:

- Тренинг для сотрудников по реагированию на чрезвычайные ситуации и обсуждение совместных действий правительства Covid-19 правительственных и международных организаций;

- Учебная проверка с медицинским учреждением на 300 коек, которое будет создано в спортивном комплексе Буянт-Ухаа, медицинское учреждение на 100 коек - в центре здоровья матери и ребенка района Хан-Уул и полевой госпиталь - в Центре переподготовки и реабилитации Государственного управлении по чрезвычайным ситуациям;

- Учебная карантинная практика проводится по всему столичному району Чингэлтэя.