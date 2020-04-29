В Улан-Баторе начнутся учения по ликвидации угрозы заражения вирусными инфекциями во время пандемии

- Монголия, происшествия
- 11:17, 29 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии на следующей неделе состоится тренировка по реагированию на чрезвычайные ситуации COVID-19.
Чтобы предотвратить заражение Covid-19 и повысить готовность и ответную реакцию на Covid-19, в Улан-Баторе с 6 по 8 мая будут проведены специальные учения по ликвидации угрозы заражения вирусными инфекциями во время пандемии.
Тренировка будет разделена на три части:
- Тренинг для сотрудников по реагированию на чрезвычайные ситуации и обсуждение совместных действий правительства Covid-19 правительственных и международных организаций;
- Учебная проверка с медицинским учреждением на 300 коек, которое будет создано в спортивном комплексе Буянт-Ухаа, медицинское учреждение на 100 коек - в центре здоровья матери и ребенка района Хан-Уул и полевой госпиталь - в Центре переподготовки и реабилитации Государственного управлении по чрезвычайным ситуациям;
- Учебная карантинная практика проводится по всему столичному району Чингэлтэя.