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  29 апреля 2020
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В Бельгии монгольские граждане собирают пожертвования для своих соотечественников

CentralAsia (MNG) -  Монгольские граждане, живущие и работающие в Королевстве Бельгия, и совместный совет неправительственных организаций начинают гуманитарную кампанию под девизом «Монголы сильны вместе».

Кампания была начата 29 марта этого года, и на сегодняшний день она собрала 2 855 евро или 8 656 000 тугриков в виде помощи наличными и наличными и натуральной формой.

Пожертвования в денежной и натуральной форме предоставляются одиноким родителям, многодетным людям и инвалидам, не имеющим источника дохода (ожидающие документы).

Бывший сотрудник Государственного управлении по чрезвычайным ситуациям и капитан запаса, С.Намжилсурэн руководит данной благотворительной деятельностью.

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