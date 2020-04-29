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  29 апреля 2020
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Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Армянском городе Гавар вечером 28 апреля в результате перестрелки были убиты два человека, пишет Интерфакс.

Как сообщают местные СМИ, двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы.

Из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян.

Больница была взята под контроль полиции, однако в медцентр ворвались родственники и друзья одного из убитых - следователя военной полиции - и совершили самосуд.

По данным губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек.

«Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать», - отмечают местные СМИ.

В полиции пока не комментируют информацию об убийстве, совершенном в присутствии начальника полиции Армении и многочисленных полицейских.

В пресс-службе полиции Армении журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам статей «Убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».

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