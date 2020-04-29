Всемирный банк окажет помощь Монголии в улучшении эффективности и качества теплоснабжения

CentralAsia (MNG) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере $53 млн для проекта по улучшению отопительного сектора в Улан-Баторе и дополнительное финансирование третьего проекта устойчивого жизнеобеспечения.

Проект по улучшению отопительного сектора в Улан-Баторе стоимостью $41 млн профинансирует необходимые инвестиции для расширения пропускной способности и повышения эффективности сети централизованного теплоснабжения для удовлетворения растущего спроса на услуги теплоснабжения и улучшения качества воздуха. В силу холодного климата и продолжительности отопительного сезона доступ к бесперебойному и качественному теплоснабжению является одной из базовых потребностей населения страны.

Проект поможет модернизировать и расширить сеть централизованного теплоснабжения, заменить плохо изолированные и протекающие трубы и расширительные контуры, а также модернизировать насосные станции. Он также поддержит политические и институциональные реформы в среднесрочной и долгосрочной перспективе и укрепит потенциал Улан-Баторской компании централизованного теплоснабжения — государственного предприятия, ответственного за передачу тепла. В Улан-Баторе, самой холодной столице мира, доступ к надежному и чистому отоплению необходим для выживания, но остается проблемой. По мере роста урбанизации и экономического развития спрос на централизованное теплоснабжение, которое в настоящее время связано примерно с половиной населения города, по прогнозам, будет расти более чем на 5% в год в течение следующего десятилетия.

В то же время отсутствие инвестиций за последние десятилетия привело к высоким техническим потерям в сети. Половина трубопроводов централизованного теплоснабжения потребует замены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кроме того, сеть передачи данных достигает своего предела пропускной способности, что стало узким местом в подключении большего количества клиентов, несмотря на простоя производственных мощностей.

«Всемирный банк активно поддерживает модернизацию тепловых мощностей в городских районах, чтобы помочь разработать надежное и устойчивое предоставление услуг центрального отопления и сократить выбросы в других областях», - сказал Андрей Михнев, руководитель представительства Всемирного банка в Монголии.

«Мы рады продолжить нашу поддержку в рамках этого проекта, который поможет решить ключевые проблемы в районной сети и обеспечить устойчивый рост растущего спроса на тепло», - добавил он.

Дополнительное финансирование в размере $12 млн, предназначенное для третьего проекта устойчивого жизнеобеспечения в Монголии, позволит расширить масштабы деятельности по улучшению планирования и реализации приоритетных инвестиций в местную инфраструктуру во всех 330 сельских сомонах в Монголии.

Опираясь на два предыдущих этапа программы устойчивого развития, третий этап помог поддержать совместные подходы к развитию сельских районов через Фонд местного развития (ФНР) — ключевой источник из бюджета для инвестиционного финансирования аймаков и сомонов.

«Фонд местного развития служит важным средством фискальной децентрализации, позволяя населению и местным органам власти определять приоритеты инвестиций на уровне аймака и сомона для улучшения благосостояния граждан», - сказал Андрей Михнев.

«Это дополнительное финансирование увеличит инвестиции в необходимую инфраструктуру с повышенным акцентом на участие общественности, прозрачность и подотчетность на уровне сомонов», - говорит он.

Проект будет поддерживать мероприятия по укреплению механизмов содействия сообществу и поощрять использование современных технологий для преодоления проблем расстояния и рассеивания населения в сельских районах. Будут также расширены меры по расширению участия женщин, этнических меньшинств и других уязвимых групп в планировании деятельности ФНР.