Президент Узбекистана поручил подключить поликлиники, школы и детсады к высокоскоростному интернету

CentralAsia (UZ) - Принято постановление президента Узбекистана от 28 апреля 2020 года о развитии цифровой экономики и электронного правительства.

Документом предусмотрено ускоренное формирование цифровой экономики – к 2023 году ее доля в ВВП страны должна увеличится в 2 раза.

Кроме того, в 2020–2021 гг. все учреждения здравоохранения, школы, организации дошкольного образования, села и махалли подключат к высокоскоростному Интернету и улучшат качество связи;

Отмечается, что развитие системы электронного правительства – долю электронных госуслуг к 2022 году доведут до 60%.

Развитие «цифрового предпринимательства» путем производства программных продуктов и создания технологических площадок – к 2023 году предусмотрено увеличить объем услуг в данной сфере в 3 раза, объем их экспорта довести до $100 млн.

До 2022 года намечено центры обучения цифровым знаниям во всех регионах. В 2020-2022 годах запланирована реализация в общей сложности 268 проектов по дальнейшему развитию электронного правительства, телекоммуникации, деятельности Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, широкому внедрению цифровых технологий в реальном секторе экономики, в сельском и водном хозяйстве.

