Армия Спасения Южной Кореи помогает лечить монгольских детей с сердечными заболеваниями

CentralAsia (MNG) - Третья государственная центральная больница Монголии заключила Меморандум о взаимопонимании с представительством НПО «Армия Спасения Южной Кореи».

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, обе стороны будут сотрудничать в предоставлении монгольским детям с врожденными и приобретенными пороками сердца финансовой поддержки служб сердечно-сосудистой хирургии в 2020 году.

Третья больница предоставляет услуги кардиохирургии и хирургии аритмии для детей со всех уголков страны и совместно с международными медицинскими работниками и командами проводит повышение квалификации своих работников.

Армия Спасения (The Salvation Army) — международная христианская (методистская) и благотворительная организация, основанная в 1865 году в Великобритании для оказания помощи нуждающимся. Штаб-квартира (главный офис) находится в Лондоне. В России Армия Спасения начала работу в 1916 году. Организация работает в 130 странах мира.

Армия Спасения имеет свои приюты для бездомных, столовые, центры для пожилых, детские лагеря и другие учреждения, оказывающие помощь различным слоям населения.

В 1865 году британский священник-методист Уильям Бут создал евангелическую Христианскую ассоциацию возрождения. Прежде чем получить своё современное название, организация дважды переименовывалась — сначала в «Христианскую миссию Восточного Лондона», потом в «Христианскую миссию». Позже в 1878 году Миссия была переименована в Армию Спасения.

«Армия спасения Южной Кореи» является одним из крупнейших филиалов в мире.