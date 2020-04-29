На 12:50 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:50 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Мангистауской области - 10, Алматы - 3, Шымкенте - 2, Алматинской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 3079 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 924;
- Нур-Султане – 612;
- Кызылординской области – 187;
- Шымкенте – 184;
- Карагандинской области – 139;
- Атырауской области – 131;
- Западно-Казахстанской области – 127;
- Туркестанской области – 124;
- Павлодарской области – 122;
- Алматинской области – 117;
- Жамбылской области – 113;
- Акмолинской области – 98;
- Актюбинской области – 65;
- Костанайской области – 45;
- Мангистауской области – 44;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 17.