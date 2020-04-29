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  29 апреля 2020
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На 12:50 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:50 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Мангистауской области - 10, Алматы - 3, Шымкенте - 2, Алматинской области - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 3079 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 924;

- Нур-Султане – 612;

- Кызылординской области – 187;

- Шымкенте – 184;

- Карагандинской области – 139;

- Атырауской области – 131;

- Западно-Казахстанской области – 127;

- Туркестанской области – 124;

- Павлодарской области – 122;

- Алматинской области – 117;

- Жамбылской области – 113;

- Акмолинской области – 98;

- Актюбинской области – 65;

- Костанайской области – 45;

- Мангистауской области – 44;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 17.

Коронавирус в Казахстане
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