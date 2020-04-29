На время ЧП у президента Казахстана будут расширены полномочия

CentralAsia (KZ) - Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам чрезвычайного положения» предусматривает наделения Президента Казахстана полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью премьер-министра Аскара Мамина, целью проекта закона является принятие оперативных мер в период ЧП для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Республики Казахстан, в том числе устойчивости всей государственной системы.

Таким образом, антикризисное законодательство позволит сохранить социально-экономическую стабильность путем расширения правового регулирования и обеспечит национальную безопасность. Проектом закона предусматривается внесение изменений и дополнений в законы РК «О чрезвычайном положении» и «О правовых актах» в части дополнения основными мерами и временными ограничениями, применяемыми при введении чрезвычайного положения в социально-экономической сфере, говорится в сообщении.

На основании актов президента Казахстана могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, госзакупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, государственного имущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.

«Правовые, социально-экономические последствия в целом благоприятно отразятся на общественно-политической обстановке в стране, будут способствовать повышению доверия граждан к деятельности госорганов», - подчеркивает премьер-министр Аскар Мамин.

«В целях оперативного принятия мер в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуацией в социально-экономической сфере предлагается наделить президента РК полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством», - говорится в прогнозе возможных экономических, социальный, правовых, экологических последствий законопроекта, подписанных министром национальной экономики Русланом Даленовым.

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