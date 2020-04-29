Состояние 8 пациентов с коронавирусом в Узбекистане оценивается как «тяжёлое»

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Состояние восьми пациентов, заражённых коронавирусом, оценивается как «тяжёлое». Об этом сообщил главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков.

Согласно информации, полученной из Научно-исследовательского института вирусологии, из 86 пациентов у 16 наблюдаются клинические признаки пневмонии, у 2 - тяжелое состояние, у 1 - критическое.

Ещё один из 79 пациентов, проходящих лечение в Институте эпидемиологии-микробиологии и инфекционных заболеваний, находится в критическом состоянии.

26 из 105 пациентов, проходивших лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, имеют клинические симптомы пневмонии, 4 из них находятся в критическом состоянии.