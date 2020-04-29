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  29 апреля 2020
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Состояние 8 пациентов с коронавирусом в Узбекистане оценивается как «тяжёлое»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Состояние восьми пациентов, заражённых коронавирусом, оценивается как «тяжёлое». Об этом сообщил главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков.

Согласно информации, полученной из Научно-исследовательского института вирусологии, из 86 пациентов у 16 наблюдаются клинические признаки пневмонии, у 2 - тяжелое состояние, у 1 - критическое.

Ещё один из 79 пациентов, проходящих лечение в Институте эпидемиологии-микробиологии и инфекционных заболеваний, находится в критическом состоянии.

26 из 105 пациентов, проходивших лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, имеют клинические симптомы пневмонии, 4 из них находятся в критическом состоянии.

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