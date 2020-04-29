В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тыс
- Азия и мир, общество
- 13:58, 29 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые случаи выявлены в 82 регионах страны. За прошедшие сутки из больниц выписаны 1830 пациентов с коронавирусом.
Общее количество зараженных нарастающим итогом составило 99 399 случаев (+6,2%) в 85 регионах России, из них скончались 972 человека.