В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тыс

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 82 регионах страны. За прошедшие сутки из больниц выписаны 1830 пациентов с коронавирусом.

Общее количество зараженных нарастающим итогом составило 99 399 случаев (+6,2%) в 85 регионах России, из них скончались 972 человека.