Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по городам Бишкек, Нур-Султан и Алма-Ата до 21 мая (график)

- Казахстан, анализ и комментарии
- 13:59, 29 апреля 2020
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- Обновлено: 14:00, 29 апреля 2020
CentralAsia (KZ) - Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — они были подтверждены в городах Алма-Ата и Нур-Султан (Казахстан).
По состоянию на утро 29 апреля, в городе Алма-Ата зарегистрированы 919 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в городе Нур-Султан 605 человек и в столице Кыргызстана Бишкеке 180 человек. Отсутствуют официальные данные по зараженным коронавирусом в городе Ташкент – Узбекистан.
На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на утро 29 апреля, был спрогнозирован график роста заболеваемости по городам Бишкек, Нур-Султан и Алма-Ата до 21 мая 2020 года.
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 21 мая 2020 года согласно стандартному прогнозу, количество зараженных может составить приблизительно:
- в городе Алма-Ата - 1760 человек;
- в городе Нур-Султан - 1413 человек;
- в городе Бишкек - 355 человек.
Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.
|Дата
|Алма-Ата
|Нур-Султан
|Бишкек
|21.03.2020
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|22.03.2020
|25
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|23.03.2020
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|24.03.2020
|29
|36
|2
|25.03.2020
|31
|41
|3
|26.03.2020
|40
|61
|3
|27.03.2020
|55
|75
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|28.03.2020
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|135
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|29.03.2020
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|167
|7
|30.03.2020
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|168
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|01.04.2020
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|184
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|15
|05.04.2020
|116
|219
|18
|06.04.2020
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|221
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|07.04.2020
|119
|222
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|08.04.2020
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|35
|09.04.2020
|122
|225
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|10.04.2020
|123
|228
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|11.04.2020
|137
|231
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|12.04.2020
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|59
|13.04.2020
|271
|260
|69
|14.04.2020
|358
|282
|77
|15.04.2020
|380
|297
|82
|16.04.2020
|417
|326
|87
|17.04.2020
|495
|346
|102
|18.04.2020
|506
|366
|102
|19.04.2020
|524
|372
|111
|20.04.2020
|606
|386
|115
|21.04.2020
|678
|393
|123
|22.04.2020
|732
|404
|133
|23.04.2020
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|24.04.2020
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|446
|147
|25.04.2020
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|151
|26.04.2020
|847
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|158
|27.04.2020
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|164
|28.04.2020
|919
|605
|167
|29.04.2020
|956
|640
|180
|30.04.2020
|992
|675
|184
|01.05.2020
|1029
|710
|192
|02.05.2020
|1065
|745
|200
|03.05.2020
|1102
|781
|209
|04.05.2020
|1138
|816
|217
|05.05.2020
|1175
|851
|225
|06.05.2020
|1211
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|233
|07.05.2020
|1248
|921
|241
|08.05.2020
|1284
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|249
|09.05.2020
|1321
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|257
|10.05.2020
|1358
|1027
|265
|11.05.2020
|1394
|1062
|273
|12.05.2020
|1431
|1097
|282
|13.05.2020
|1467
|1132
|290
|14.05.2020
|1504
|1167
|298
|15.05.2020
|1540
|1202
|306
|16.05.2020
|1577
|1237
|314
|17.05.2020
|1613
|1272
|322
|18.05.2020
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|1308
|330
|19.05.2020
|1686
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|338
|20.05.2020
|1723
|1378
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|21.05.2020
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