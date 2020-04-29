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  29 апреля 2020
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Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по городам Бишкек, Нур-Султан и Алма-Ата до 21 мая (график)

CentralAsia (KZ) -  Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — они были подтверждены в городах Алма-Ата и Нур-Султан (Казахстан).

По состоянию на утро 29 апреля, в городе Алма-Ата зарегистрированы 919 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в городе Нур-Султан 605 человек и в столице Кыргызстана Бишкеке 180 человек. Отсутствуют официальные данные по зараженным коронавирусом в городе Ташкент – Узбекистан.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на утро 29 апреля, был спрогнозирован график роста заболеваемости по городам Бишкек, Нур-Султан и Алма-Ата до 21 мая 2020 года.

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 21 мая 2020 года согласно стандартному прогнозу, количество зараженных может составить приблизительно:

- в городе Алма-Ата - 1760 человек;

- в городе Нур-Султан - 1413 человек;

- в городе Бишкек - 355 человек.

коронавирсу

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

Дата Алма-Ата Нур-Султан Бишкек
21.03.2020 22 29 2
22.03.2020 25 31 2
23.03.2020 26 32 2
24.03.2020 29 36 2
25.03.2020 31 41 3
26.03.2020 40 61 3
27.03.2020 55 75 3
28.03.2020 59 135 3
29.03.2020 70 167 7
30.03.2020 73 168 7
31.03.2020 82 178 8
01.04.2020 86 184 8
02.04.2020 91 199 8
03.04.2020 93 202 14
04.04.2020 110 219 15
05.04.2020 116 219 18
06.04.2020 119 221 25
07.04.2020 119 222 25
08.04.2020 119 223 35
09.04.2020 122 225 36
10.04.2020 123 228 42
11.04.2020 137 231 54
12.04.2020 165 251 59
13.04.2020 271 260 69
14.04.2020 358 282 77
15.04.2020 380 297 82
16.04.2020 417 326 87
17.04.2020 495 346 102
18.04.2020 506 366 102
19.04.2020 524 372 111
20.04.2020 606 386 115
21.04.2020 678 393 123
22.04.2020 732 404 133
23.04.2020 756 428 141
24.04.2020 787 446 147
25.04.2020 827 471 151
26.04.2020 847 498 158
27.04.2020 876 547 164
28.04.2020 919 605 167
29.04.2020 956 640 180
30.04.2020 992 675 184
01.05.2020 1029 710 192
02.05.2020 1065 745 200
03.05.2020 1102 781 209
04.05.2020 1138 816 217
05.05.2020 1175 851 225
06.05.2020 1211 886 233
07.05.2020 1248 921 241
08.05.2020 1284 956 249
09.05.2020 1321 991 257
10.05.2020 1358 1027 265
11.05.2020 1394 1062 273
12.05.2020 1431 1097 282
13.05.2020 1467 1132 290
14.05.2020 1504 1167 298
15.05.2020 1540 1202 306
16.05.2020 1577 1237 314
17.05.2020 1613 1272 322
18.05.2020 1650 1308 330
19.05.2020 1686 1343 338
20.05.2020 1723 1378 347
21.05.2020 1760 1413 355


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