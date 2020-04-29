Более 800 граждан Монголии будут эвакуированы на этой неделе

CentralAsia (MNG) - В соответствии с решением Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и правительства Монголии 807 граждан Монголии будут возвращены в Монголию тремя чартерными рейсами, запланированными на 30 апреля, 1 и 2 мая, сообщили в оперативной группе ГКЧ.

Более конкретно, 273 гражданина, которые транзитом через Сеул, Республика Корея, из 7 стран, вернутся в Монголию 30 апреля. Кроме того, 271 гражданин, которые в настоящее время проживают в Южной Корее, также прибудут еще одним чартерным рейсом из Сеула 1 мая.

Еще 263 гражданина, которые собирались во Франкфурт из 13 стран мира, чтобы вылететь в Монголию, прибудут 2 чартерным рейсом из немецкого города, сообщил генеральный директор консульского департамента Министерства иностранных дел Л.Мөнхтушиг.

Все люди, прибывающие на этот рейс вместе с членами экипажа, будут немедленно подвергнуты 21-дневной обязательной и предупредительной изоляции по прибытии.

В общей сложности более 1800 монголов были доставлены в Монголию на предыдущих 8 чартерных рейсах, а более 2400 граждан Монголии было разрешено въехать в страну через автомобильные и железнодорожные контрольно-пропускные пункты, в результате чего число монголов вернулось домой более чем 4300 человек, поскольку ограничения на поездки пассажиров и пограничные перемещения были навязаны.