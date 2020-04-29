В Узбекистане от коронавируса вылечились 1 005 человек

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 1 005 человек, - сообщила пресс-служба Минздрава.

В Бухарской области29 апреля полностью выздоровели еще 11 пациентов с коронавирусом.

Все выздоровевшие прилетели из России в Бухару чартерным рейсом и были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции их госпитализировали. Все они мужчины, 4 – из Кашкадарьинской области, 3 – из города Ташкента, по 2 – из Республики Каракалпакстан и Наманганской области. Самому старшему из них 57 лет, а младшему – 16 лет.

В Бухарской области до настоящего времени были вылечены 289 пациентов, и теперь их количество достигло 300.



