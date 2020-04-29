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  29 апреля 2020
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В Душанбе закроют все вещевые рынки для дезинфекции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В столице Таджикистана деятельность вещевых рынков будет прекращена на 10 дней для дезинфекции, сообщает Asia-Plus со ссылкой на мэрию Душанбе.

Такое решение принято в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавируса.

«Чтобы защитить здоровье жителей столицы и предотвратить распространение коронавируса с 30 апреля по 10 мая 2020 года объявлены санитарные дни на всех рынках продажи одежды в городе, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Их деятельность будет полностью прекращена в течение этого периода»,- сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что соответствующие органы в сотрудничестве с руководителями рынков обязуются проводить дезинфекционные работы в течение этого периода.

По данным Минздрава Таджикистана, в стране до сегодняшнего дня не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Однако в последние дни по всей стране усиливаются профилактические меры, во всех регионах страны начали проводить дезинфекционные работы.

Уже несколько дней подряд в столице Таджикистана проводится масштабная дезинфекция города: обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов.

В Худжанде тоже дезинфицируются места массового скопления, улицы и проспекты, парки, остановки.Также там пожилым людям рекомендовали не выходить из дома.

Ранее в школах и детсадах Таджикистана были объявлены внеочередные каникулы, которые продлятся с 27 апреля до 10 мая.

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