В закон о чрезвычайном положении Казахстана вносят изменения

CentralAsia (KZ) - В Казахстане закон о чрезвычайном положении планируют дополнить по вопросам 14 сфер законодательства. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, сообщает Tengrinews.kz.

Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения.

«Законопроектом определяется 14 сфер, это банковская, налоговая, бюджетная, таможенная, о госзакупках и другие. Во время ЧП в этих сферах могут быть установлены особенности регулирования. Это сферы, которые оказывают максимальное воздействие на экономику, и возникает необходимость принятия оперативных мер, в том числе налоговое стимулирование, ускоренное проведение госзакупок, вопросы соцзащиты, валютное регулирование и ряд других вопросов», - сообщил Даленов на заседании Мажилиса.

Также, по его словам, законопроект позволит удостоверяющим личность документам и водительским правам с истекшим сроком действия иметь силу в период ЧП. По словам депутата Мажилиса Шафхата Утемисова, на сегодня по Казахстану с истекшим сроком действия удостоверения личности числятся у 99,5 тыс. граждан, у 68 тыс. водителей истекли сроки действия водительских удостоверений.

Закон «О чрезвычайном положении» дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период чрезвычайного положения. Законопроектом к ним отнесены 14 сфер:

налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство;

законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании;

в сфере социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора;

а также реализации международных обязательств страны.

Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом, по его словам, будут действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия.

Кроме того, в заключении научной экономической экспертизы к законопроекту говорится, что реализация законопроекта позволит обеспечить оперативное вмешательство Президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства.

По словам заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина, на сегодня более 1,5 тыс. человек водворены в следственные изоляторы для временного содержания и более 5 тыс. человек получили административные взыскания в виде штрафов за нарушение закона о чрезвычайном положении.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения