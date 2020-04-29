[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ливане на фоне карантина обострились массовые беспорядки, погиб один демонстрант. Видео

CentralAsia (CA) -  В Ливане обострились массовые беспорядки из-за введенного карантина, антиправительственное движение вновь стало шириться из-за всё более ухудшающейся экономической ситуации в стране, передает euronews.

Во втором городе страны - северном Триполи - протестующие стали забрасывать камнями полицейских и военнослужащих. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Волна насилия поднялась после того, как от пулевого ранения, полученного во время ночных столкновений с силами правопорядка, погиб один демонстрант.

«Данный инцидент происходит потому, что люди голодны и пытаются выразить свою боль. Но власти их только подавляют. В Триполи люди становятся мишенью, протестующих называют террористами, а людскую боль услышать не хотят», - говорит один из демонстрантов.

В ходе столкновения пострадали также более 50 военных, в том числе 9 офицеров. Так, в один из патрульных джипов из толпы бросили бутылку с зажигательной смесью, ранив одного офицера и одного солдата.

Демонстранты требуют, чтобы власти защитили их социальные права и компенсировали им потери, понесенные из-за введения строгих карантинных мер. За это время ливанский фунт обесценился почти вдвое, из-за чего основные продукты подорожали на 60%. процентов.

На сегодняшний день в Ливане коронавирусом заражены 717 человек, умерли — 24.

print
  • Ведущие мировые киносмотры покажут фильмы на 10-дневном онлайн-фестивале в YouTube
  • Врач о ситуации с коронавирусом в США: Каждый день отделяли живых от мертвых
  • Сформирована живая цепь для защиты Улан-Батора от огня. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com