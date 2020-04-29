В Ливане на фоне карантина обострились массовые беспорядки, погиб один демонстрант. Видео

CentralAsia (CA) - В Ливане обострились массовые беспорядки из-за введенного карантина, антиправительственное движение вновь стало шириться из-за всё более ухудшающейся экономической ситуации в стране, передает euronews.

Во втором городе страны - северном Триполи - протестующие стали забрасывать камнями полицейских и военнослужащих. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Волна насилия поднялась после того, как от пулевого ранения, полученного во время ночных столкновений с силами правопорядка, погиб один демонстрант.

«Данный инцидент происходит потому, что люди голодны и пытаются выразить свою боль. Но власти их только подавляют. В Триполи люди становятся мишенью, протестующих называют террористами, а людскую боль услышать не хотят», - говорит один из демонстрантов.

В ходе столкновения пострадали также более 50 военных, в том числе 9 офицеров. Так, в один из патрульных джипов из толпы бросили бутылку с зажигательной смесью, ранив одного офицера и одного солдата.

Демонстранты требуют, чтобы власти защитили их социальные права и компенсировали им потери, понесенные из-за введения строгих карантинных мер. За это время ливанский фунт обесценился почти вдвое, из-за чего основные продукты подорожали на 60%. процентов.

На сегодняшний день в Ливане коронавирусом заражены 717 человек, умерли — 24.