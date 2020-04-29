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  29 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса вылечились уже 1 055 человек

CentralAsia (UZ) -  На 29 апреля в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 1 055 человек, - сообщила пресс-служба Минздрава.

В Хорезмской области от коронавирусной инфекцией полностью выздоровели еще 27 пациентов. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие прибыли чартерным рейсом из России 22 марта этого года и были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Среди них 22 мужчин и 5 женщин.

В разрезе регионов, по 5 человек из Кашкадарьинской и Бухарской областей, по 3 человека – Джизакской и Андижанской областей, по 2 – Республики Каракалпакстан, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей, по 1 – из Ташкентской, Наманганской областей и города Ташкента. Среди них самой старшей 50 лет, младшему – 20 лет.

Если до этого в Хорезмской области были полностью вылечены 94 пациента, теперь их количество достигло 121.

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