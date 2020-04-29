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  29 апреля 2020
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У премьера Великобритании Бориса Джонсона родился сын
фото: AFP
фото: AFP

CentralAsia (CA) -  Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сегодня родила сына в лондонской больнице, сообщает ВВС.

Как сообщил представитель канцелярии премьера, мать и новорожденный чувствуют себя очень хорошо. Роды прошли раньше ожидавшегося срока.

Джонсон вернулся к работе в понедельник, переболев коронавирусом. Он рассказал, что его жизнь была под угрозой. У Саймондс также были симптомы болезни, но она быстро выздоровела.

Пара сообщила о том, что ждет ребенка, в конце февраля. Тогда же было объявлено и о помолвке.

Кэрри Саймондс на 24 года младше Бориса Джонсона. Они - первая в истории Британии неженатая пара, которая жила в резиденции премьера на Даунинг-cтрит, 10.

Джонсон в прошлом был женат на Марине Уилер. У них четверо совместных детей. В сентябре 2018 года они объявили, что будут жить раздельно, а затем развелись.

Как сообщали СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Сам Джонсон в 2019 году отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.

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