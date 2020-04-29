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  29 апреля 2020
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В Бухаре 73-летнюю женщину жестоко избил палкой гражданский муж

CentralAsia (UZ) -  В городе Бухаре Центр социальной защиты семей “Ойдин Нур” предоставил убежище 73-летней женщине, жестоко избитой своим гражданским мужем.

Как сообщили в ННО, в период карантинных мер, с 20 по 27 апреля этого года 24 женщины и 4 мужчины, в общей сложности 28 человек обратились к ним со своими проблемами. Это люди, нуждавшиеся в юридической, психологической консультации.

"Например, 73-летняя женщина по имени А.С. жила с мужем больше 20 лет по шариатскому браку. За этот период она воспитала 9 детей своего мужа и помогла с воспитанием внуков. Но муж регулярно её высмеивал, оскорблял и бил. В последний раз он жестоко избил её палкой. По просьбе председателя махалли, женщина, которая постоянно подвергалась семейному насилию, в состоянии сильного стресса была помещена в приют центра «Ойдин нур»", - отмечается в сообщении ННО.

В ходе работы психолога и социального работника центра, ей была оказана психологическая, медицинская и социальная помощь. Благодаря усилиям сотрудников центра, женщина вышла из состояния сильного стресса. В настоящее время решается вопрос о её размещении в общежитии.

В приюте Центра сейчас проживает 29 человек - 20 женщин с 9 детьми. Специалисты оказывают социальную и психологическую помощь жертвам семейного насилия, а также регулярно предоставляют им продукты питания и предметы личной гигиены.

В связи с пандемией коронавируса, по данным ООН, в мире домашнее насилие увеличилось вдвое.

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