В России от коронавируса впервые умерло более 100 человек за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 105 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На 29 апреля количество зараженных в стране выросло на 5841 человек и достигло 99 399, умерло — 972 пациента. Россия находится на 8-м месте по количеству случаев коронавируса.

В мире количество зараженных коронавирусом превысило 3 млн. Большая часть случаев коронавируса зарегистрирована в США, там вирусом заразились более 1 млн человек.