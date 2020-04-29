Министры здравоохранения стран Тюркского совета провели внеочередное совещание по вопросам COVID-19

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 28 апреля, состоялось внеочередное совещание министров здравоохранения стран Тюркского совета в формате видеоконференции.

Мероприятие организовано в рамках реализации инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученных в ходе Внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проведенного в формате видеоконференции 10 апреля 2020 года, - сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обменялись информацией и опытом по борьбе с распространением COVID-19, в том числе по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Также рассмотрены другие аспекты многостороннего сотрудничества в сфере здравоохранения в борьбе против пандемии.

Cтороны признали состоявшийся диалог полезным, который позволил взаимно обогатить знания о новом коронавирусе и практических методах его лечения.

Достигнута договоренность о дальнейшем поддержании контактов и проведении аналогичных мероприятий на регулярной основе.