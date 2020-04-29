Туркменистан экспортировал в Грузию 16.8 тысяч тонн ГСМ

гсм

CentralAsia (TM) - В марте 2020 года Туркменистан экспортировал в Грузию 16.8 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, что составило 19.9% от общего объема импорта Грузии. Об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

За первый квартал 2020 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 244.4 тысяч тонн, что на 11.8 тысяч тонн или на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным стран, в марте 2020 года Россия экспортировала в Грузию 19 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, Туркменистан 16.8 тысяч тонн, Румыния 16.3 тысяч тонн, Азербайджан – 9.7 тысяч тонн.

Согласно данным, Грузия впервые в этом году импортирует топливо марки А-91 из Туркменистана (17% от общего объема импорта в первом квартале 2020 года).

В октябре прошлого года Грузия импортировала из Туркменистана 100% месячного потребления авиационного топлива, что составило 2.1 тысяч тонн.