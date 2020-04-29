Названы сроки возможной второй волны коронавируса в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала, когда санэпидемиологи ждут вторую волну коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

Она напомнила, что коронавирусная инфекция просто так никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний, как ОРВИ, грипп.

«По предварительным данным, что он есть, COVID-19 будет характеризоваться сезонной подъемностью, как ОРВИ и грипп. То есть подъем заболеваемости начинается где-то с конца сентября – начала октября и завершается к концу апреля, началу мая», - сказала она.

На сегодня, по ее словам, коронавирус — это новый вирус и каждый день появляются какие-то новые данные по его изменчивости, мутациям и по его профилактике.

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