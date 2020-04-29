[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Названы сроки возможной второй волны коронавируса в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала, когда санэпидемиологи ждут вторую волну коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

Она напомнила, что коронавирусная инфекция просто так никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний, как ОРВИ, грипп.

«По предварительным данным, что он есть, COVID-19 будет характеризоваться сезонной подъемностью, как ОРВИ и грипп. То есть подъем заболеваемости начинается где-то с конца сентября – начала октября и завершается к концу апреля, началу мая», - сказала она.

На сегодня, по ее словам, коронавирус — это новый вирус и каждый день появляются какие-то новые данные по его изменчивости, мутациям и по его профилактике.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн
  • На 12:50 в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса
  • Секретная группа американских ученых и миллиардеров заявила, что у них есть ответ на пандемию коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com