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  29 апреля 2020
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Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Фото: РИА Новости/Владимир Радионов
Фото: РИА Новости/Владимир Радионов

CentralAsia (CA) -  В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед, сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Ярослава.

Сын не мог дозвониться до отца и приехал к нему домой. Белодед уже был мертв. Тело забрали в морг, где причину смерти установит судмедэксперт.

Григорий Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, которым летал первый президент России Борис Ельцин. Затем он стал личным шеф-пилотом Владимира Путина.

«Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел «из неба», но продолжил работать в специальном летном отряде «Россия» уже на земле», - рассказал Ярослав.

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