В Казахстане выявлены 27 новых случаев коронавируса. Всего 3105

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:35 в Казахстане зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи обнаружены в 7 регионах страны, из них в Алматинской области - 8, городе Шымкент - 5, городе Нур-Султан - 4, Карагандинской области - 3, Западно-Казахстанской области - 3, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 3105 случаев коронавируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы – 926;
- Нур-Султане – 616;
- Шымкенте – 189;
- Кызылординской области – 187;
- Карагандинской области – 142;
- Атырауской области – 131;
- Западно-Казахстанской области – 130;
- Туркестанской области – 124;
- Павлодарской области – 122;
- Алматинской области – 122;
- Жамбылской области – 116;
- Акмолинской области – 98;
- Актюбинской области – 65;
- Костанайской области – 45;
- Мангистауской области – 45;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 17.