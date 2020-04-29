В Казахстане выявлены 27 новых случаев коронавируса. Всего 3105

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:35 в Казахстане зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи обнаружены в 7 регионах страны, из них в Алматинской области - 8, городе Шымкент - 5, городе Нур-Султан - 4, Карагандинской области - 3, Западно-Казахстанской области - 3, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3105 случаев коронавируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы – 926;

- Нур-Султане – 616;

- Шымкенте – 189;

- Кызылординской области – 187;

- Карагандинской области – 142;

- Атырауской области – 131;

- Западно-Казахстанской области – 130;

- Туркестанской области – 124;

- Павлодарской области – 122;

- Алматинской области – 122;

- Жамбылской области – 116;

- Акмолинской области – 98;

- Актюбинской области – 65;

- Костанайской области – 45;

- Мангистауской области – 45;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 17.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения