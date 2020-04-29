Наибольшее число случаев коронавируса в Узбекистане выявлено в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 18:58, 29 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Минздрав Узбекистана опубликовал статистику по коронавирусу в разрезе регионов республики.
По состоянию на 15:30 29 апреля в Узбекистане, наибольшее количество пациентов с коронавирусом выявлено в Ташкенте - 615 случаев. 320 человек выздоровели, 4 скончались.
Далее следует Бухарская область - 395 случаев, из которых 300 человек (76%) выздоровели.
В четверке "лидеров" - Хорезмская и Наманганская области с показателями 223 и 201 соответственно.
Процент вылеченных по всей стране составляет в настоящее время составляет более половины - 54%.