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  29 апреля 2020
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Наибольшее число случаев коронавируса в Узбекистане выявлено в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Минздрав Узбекистана опубликовал статистику по коронавирусу в разрезе регионов республики.

По состоянию на 15:30 29 апреля в Узбекистане, наибольшее количество пациентов с коронавирусом выявлено в Ташкенте - 615 случаев. 320 человек выздоровели, 4 скончались.

Далее следует Бухарская область - 395 случаев, из которых 300 человек (76%) выздоровели.

В четверке "лидеров" - Хорезмская и Наманганская области с показателями 223 и 201 соответственно.

Процент вылеченных по всей стране составляет в настоящее время составляет более половины - 54%.

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