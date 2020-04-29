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  29 апреля 2020
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В Узбекистане за сутки вылечились 104 пациента с коронавирусом. Всего 1096 человек

CentralAsia (UZ) -  За 29 апреля в Узбекистане выздоровели 104 пациента, всего от коронавирусной инфекции в стране излечилось 1 096 человек, - сообщила пресс-служба Минздрава.

В настоящее время в клинике НИИ вирусологии в столице выздоровели 17 человек и в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии – 13 человек, всего – 30 пациентов.

До этого времени в Ташкенте было вылечено 320 пациентов, а сейчас число выздоровевших здесь достигло 350, что является самым высоким показателем выздоровления среди регионов страны.

В Узбекистане в настоящее время число случаев выявления коронавируса составляет 1 969 год. Помимо тех, кто выздоровел и умер, в настоящее время проходит лечение 865 пациентов.

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