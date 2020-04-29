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  29 апреля 2020
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В России от коронавируса умерли более 70 медиков

CentralAsia (CA) -  В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, сообщает РИА Новости.

«У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, умерших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - сказал он.
Он также подчеркнул, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается.
«Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», - сказал Брико.
Всего в России на 29 апреля коронавирус диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.

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