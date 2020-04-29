Le Figaro: Мы вступаем в новую холодную войну, которая может ознаменовать наш выход из истории

CentralAsia (CA) - Пандемия раскрывает глубокие изменения в международной системе, которые страны Запада зачастую склонны игнорировать, считает Пьер-Анри д'Аржансон, автор статьи в газете Le Figaro. Статью перевела ИноПресса.

По его словам, только политика силы и реалистичное видение глобальных вызовов позволят Европе избежать стратегической маргинализации.

«Во время кризиса произошли три совершенно поразительные вещи. Во-первых, сразу после оповещений об опасной обстановке все вернулись домой, в свою страну. В одночасье туристы перешли от статуса счастливых кочующих путешественников к статусу нежелательных иностранцев, иногда подвергающихся враждебному отношению со стороны местного населения.

Успешная глобализация только что сбросила маску. Граждане мира куда-то испарились. Туристы, студенты, бизнесмены стали, среди прочего, теми, кем они были всегда: иностранцами. Конечно, когда кризис закончится, товарооборот и передвижения людей возобновят свой обычный ход, но мы, европейцы, которым предписывали все больше «открываться», больше не будем верить в основополагающую глобалистскую истину, утверждающую, что любой человек находится у себя дома где бы он ни был», - отмечает автор статьи.



«Второй поразительный факт - это отсутствие международной солидарности в условиях кризиса. Вирус в наши дни, как и в прошлом, не признали общим врагом человечества. Каждое государство стало осуществлять свою собственную стратегию, не координируя свои действия с другими, не обращаясь к региональным организациям и не переставая заявлять о своих геополитических амбициях.

Когда предоставлялась какая-то помощь, то домыслы о ее скрытых мотивах сводили на нет всю ее пользу для установления дружбы между народами. Подобное национальное разгораживание в борьбе с вирусом вынуждает европейские элиты признать то, что они отвергали десятилетиями: основным кирпичиком мирового сообщества остается нация», - рассуждает эксперт.



«Третьим показателем является кристаллизация геополитической напряженности между Китаем и Западом, формирующей контуры новой холодной войны, которой придает структуру ось Китай — США. Мир, лишенный идеологического антагонизма, возникшего в результате распада СССР, восстановил цивилизационные расколы в многополярном мире, в котором доминируют Соединенные Штаты. Подчеркнутая нынешним кризисом новизна заключается в растущем влиянии Китая как единственного соперника, обладающим как способностью, так и готовностью свергнуть Соединенные Штаты и Запад в широком смысле этого слова с их места мирового лидера», - считает д'Аржансон.



Взгляд на карту глобальных экономических потоков показывает, что Европа, будучи далеко не периферийной, сегодня стала буферной зоной для конфронтации между Китаем и США, говорится в статье.

Что может и что должна сделать Европа в этой новой конфигурации, чтобы сохранить контроль над своей судьбой? Срочными и решающими мне представляются три действия. Во-первых, необходимо переориентировать Европу на ее внутренний рынок.

Второе действие касается контроля над физическими границами, и кризис только что показал, что это вполне достижимо.



Третье действие состоит в том, чтобы на более сбалансированной основе снова укрепить Западный блок с Соединенными Штатами, но так, чтобы он не был направлен против России. Мир никогда не был возможен без четкого осознания баланса сил на международной арене и стремления с ними примириться. Ослабеть - значит подтолкнуть противника к удару.

Запад сегодня разделен больше, чем когда-либо, что является его главной слабостью. Существует цивилизационная ставка, которая неправильно воспринимается Европой и Соединенными Штатами, в то время как она, как это ни парадоксально, хорошо понимается их соперниками. Мяч, конечно, находится на поле Соединенных Штатов, чье отношение к Европе как к ступеньке на пути Империи, предназначенной для поглощения русских и ближневосточных атак, может быть оправдано, если считать, что они являются единственной сверхдержавой. Но, как и в случае с Римской империей, распадение на составные части может предвещать лишь падение самой Империи, утверждает д'Аржансон.

Пьер-Анри д'Аржансон — высокопоставленный чиновник, бывший лектор по международным вопросам в Институте политических исследований.



