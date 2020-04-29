Президент Узбекистана поручил смягчить ограничения карантина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будут постепенно смягчать карантинные меры. Об этом 29 апреля заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.

​«Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять следующие шаги к поэтапному снятию карантина», — сказал Мирзиёев.

Одной из мер стало разрешение фермерам и дехканам перевозить сельхозпродукты между регионами.

Также разрешено ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, профессорам и преподавателям продолжить работу в лабораториях и на кафедрах с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Это даст им возможность постепенно готовиться к организации дальнейшего научного и учебного процесса.

Разрешаются прогулки родителей с детьми во дворах многоквартирных домов и прилегающих территориях. При этом требуется строгое соблюдение мер безопасности. Министерству внутренних дел и Национальной гвардии принять меры по безусловному исполнению данного поручения.

По мере улучшения ситуации поэтапное смягчение карантинного режима продолжится после 10 мая, отметил президент.

ШавкатМирзиёев подчеркнул, что повсеместное соблюдение санитарных требований должно быть первостепенной задачей.

«Если все мы не будем строго придерживаться указанных требований, серьезно относиться к санитарным нормам и карантину, все, что мы сделали до этого, все принятые меры могут оказаться бесполезными», — отметил глава государства.