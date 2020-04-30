Монголия одобрила закон о готовности к пандемии и ответных мерах

CentralAsia (MNG) - Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии 29 апреля утвердил закон о готовности к пандемии и ответных мерах в ответ на экономические и социальные последствия коронавируса, а также на растущую угрозу вспышки инфекционных заболеваний в будущем. Законопроект представили депутаты Ж.Энхбаяр и Х. Нямбаатар.

Международный центр «The Globe International Centre» (GIC) и Совет по прессе призвали парламент Монголии признать важнейшую роль, которую играют независимые средства массовой информации в пандемии коронавируса, и обеспечить, чтобы чрезвычайные меры по борьбе с этой болезнью не использовались в качестве предлога для цензуры новостей и информации в автономном режиме или в режиме реального времени или применять регрессивные положения против свободы СМИ.

Основанная в 1999 году GIC является некоммерческой неправительственной организацией, базирующейся в Улан-Баторе; ее миссия: поддержание демократии и гражданского общества в Монголии путем распространения информации и знаний.