Партии и кандидаты потратят около $169 млн на парламентские выборы Монголии 2020 года. Видео

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Х.Баттулга встретился с председателем и членами Генеральной избирательной комиссии Монголии (ГИК), заслушивая информацию о подготовке, которую проводит ГИК к предстоящим выборам во время пандемии.

Члены ГИК сказали, что они обменялись мнениями с должностными лицами постоянного комитета парламента по государственному устройству, правительства, Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения о том, как проводить выборы во время пандемии COVID-19, и готовятся в соответствии с их юридическими обязательствами.

Однако члены ГИК считают, что есть некоторые риски и реальная угроза. Например, член ГИК Р.Содхуу сказал, что заявление в законе, гласящее, что «невозможно ограничить законное право, предоставленное кандидатам на проведение предвыборной агитации, такой как распространение газет и журналов в каждой семье», считается рискованным. Член О.Амгаланбаатар также сказал, что пока нет никакой оценки того, насколько вероятно увеличение расходов на выборы, потому что до сегодняшнего дня не было вынесено никаких рекомендаций относительно того, как проводить выборы.

Кроме того, кандидатам по закону разрешается проводить свои предвыборные кампании и публичные встречи с избирателями, и эти права не должны аннулироваться для обеспечения честной конкуренции кандидатов, что вызывает особую обеспокоенность во время пандемии.

Президент Х.Баттулга считает, что во время пандемии невозможно провести выборы традиционным способом и что ГИК должна открыта обсудить соответствующие вопросы и представить их соответствующим органам власти.

На встрече они заявили, что парламентские выборы 2020 года, вероятно, потребуют инвестиций в государственный бюджет в размере около 470 млрд тугриков (примерно $169 млн), что в десятки раз превышает текущие расходы на борьбу с пандемией COVID-19. Например, предварительная оценка говорит о том, что наибольшее число кандидатов, или около 800 человек будет баллотироваться на выборах 2020 года. Согласно исследованию расходов на проведение выборов, проведенному соответствующими организациями, если каждый кандидат потратит 474,4 млн тугриков или около $ 170 тыс.(в среднем по стране), расходы всех кандидатов составят 379,5 млрд тугриков или $136 млн в общей сложности.

Если предположить, что каждая из 19 партий и коалиций, которые подали заявки на участие в выборах, потратит не менее 5 млрд тугриков или $1,8 млн, то это будет стоить 95 млрд тугриков или $34 млн. Таким образом, предварительная оценка показывает, что партии, коалиции, кандидаты потратят на выборы примерно 474 млрд тугриков или $169 млн.

Президент подчеркнул, что на всех уровнях крайне важно рассмотреть вопрос о целесообразности проведения выборов, тратя большие суммы денег в это время, когда доходы людей сокращаются, и финансовое положение компаний деятельность которых приостановлена, и ситуация ухудшается из-за глобальной пандемии.

В конце встречи они согласились провести многопартийную встречу с участием соответствующих органов власти о том, как проводить регулярные парламентские выборы с минимальным риском, определить решения для предотвращения распространения нового коронавируса во время выборов, реально оценить ситуацию и сделать выводы.