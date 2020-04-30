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  30 апреля 2020
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Глава ГУЧС, генерал Т.Бадрал назначен послом Монголии в Китае

CentralAsia (MNG) -  Генерал-майор Т.Бадрал, глава Государственного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), был назначен следующим послом Монголии в Китае.

Решение было принято на вчерашнем заседании Кабинета министров. Его назначение будет обсуждено парламентом и представлено на утверждение президенту.

Т.Бадрал родился в 1966 году. Окончил среднюю школу в городе Эрдэнэт в 1984 году и учился в России в Московском военном институте пограничного командования в 1984-1988 годах.

Он также специализировался по французскому языку в Монгольском Государственном университете Монголии (МГУ). Т.Бадрал является руководителем ГУЧС с 2015 года.

18 марта 2015 года указом президента Монголии и главнокомандующего Вооруженными силами Т.Элбэгдоржа ему было присвоено звание бригадного генерала и стал первым генералом Государственного управления по чрезвычайным ситуациям.

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