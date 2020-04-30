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  30 апреля 2020
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Монголия получила поддержку Азиатского Банка развития

CentralAsia (MNG) -  Монголия обладает богатыми ресурсами ВИЭ и имеет благоприятные климатические и погодные условия для их эффективного использования.

По данным Национального центра возобновляемой энергии Монголии, потенциал страны в секторе ВИЭ составляет 2,6 млн МВт. По оценкам, этот показатель в семь раз выше общей мощности всех действующих мировых атомных реакторов.

Азиатский банк развития одобрил кредит в размере $100 млн для установки в Монголии расширенной системы аккумулирования мощностью 125 МВт.

Проект рассчитан на общую сумму $114,95 млн. Из этой суммы $3 миллиона при софинансировании поступают от технологического фонда АБР, финансируемого правительством Японии. Правительство Монголии выделит на проект $11,95 млн.

Аккумуляторная система сможет подавать 44 ГВт*ч пиковой мощности ежегодно. Система также поддержит интеграцию дополнительных 859 ГВт*ч возобновляемой электроэнергии в сеть. Это позволит избежать 842,039 тонн выбросов углекислого газа в год до 2025 года.

Система аккумулирования должна заработать в сентябре 2024 года. Монголия имеет цель увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20% к 2023 году и 30% к 2030 году.

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