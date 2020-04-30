В Узбекистане после 14 дней на ИВЛ скончался девятый пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 29 апреля скончался девятый пациент с коронавирусом.

По информации Министерства здравоохранения, 15 апреля 61-летний мужчина был госпитализирован с инсультом. После диагностики у пациента была выявлена коронавирусная инфекция.

Пациент был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии в критическом состоянии для получения специализированной медицинской помощи. В течение двух недель пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

У пациента был ряд сопутствующих заболеваний, таких как цереброваскулярная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, двусторонняя бронхопневмония, острая почечная недостаточность, гипертония.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома, острой легочной и сердечной недостаточности.