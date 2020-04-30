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  30 апреля 2020
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Никаких компромиссов для полицейских, вовлеченных в преступление против монголок, - Королевская полиция Малайзии

CentralAsia (MNG) -  В Сессионном суде сотруднику полиции было предъявлено обвинение в причастности к торговле людьми двумя монгольскими женщинами, и это доказывает, что Королевская полиция Малайзии (КПМ) никогда не ставила под угрозу и не защищала преступное поведение своих сотрудников и персонала, пишет bernama.com.

Директор департамента уголовного розыска Букит Аман Датук Хузир Мохамед сказал, что получил распоряжение от генерального прокурора об обвинении сотрудника полиции после открытия двух следственных документов, а именно закона о борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (ATIPSOM) ) 2007 года и Уголовный кодекс. Он сказал, что первое обвинение было выдвинуто в суде Кланга в соответствии с разделом 13 (f) Закона о борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов 2007 года (ATIPSOM). Раздел связан с торговлей людьми с целью эксплуатации путем злоупотребления властью. «Второе обвинение будет подано сегодня, 30 апреля в суд Петалинг-Джая в соответствии со статьей 376 (2) (f) Уголовного кодекса за изнасилование и статьей 354 того же закона о сексуальном насилии», - сказал он в заявлении.

Хузир сказал, что решительность акции показала, что (КПМ всегда поддерживала закон независимо от своего статуса и положения.

Ранее CentralAsia сообщал, что 11 апреля в отеле в Петалинг-Джая был арестован 30-летний полицейский в звании инспектора за предполагаемое изнасилование двух монгольских женщин. Сообщалось также, что полиция спасла женщин в отеле.

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