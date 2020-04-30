В Беларуси растет число зараженных коронавирусом, но карантин в стране еще не введен

CentralAsia (CA) - На 30 апреля в Беларуси зарегистрировано 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них скончались 84 пациента.

Как сообщает ВВС, в стране растет число зараженных коронавирусом, но карантин в стране не введен, и многие места массового скопления людей, в том числе некоторые церкви и монастыри, по-прежнему открыты.

Власти продолжают отрицать наличие эпидемии, а духовник крупнейшего в стране и единственного в Минске монастыря назвал болезнь «наказанием за безбожие». На Пасху множество людей пошли в храмы, не поверив, что вирус передается через целование иконы и принятие причастия, говорится в сообщении.