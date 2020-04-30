На утро 30 апреля число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 3,2 тыс

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CentralAsia (KZ) - На утро 30 апреля в Казахстане зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.



Из 67 случаев в Актюбинской области зарегистрировано 17 случаев, Кызылординской области - 11, Западно-Казахстанской области - 8, Карагандинской области - 7, городе Алматы - 7, городе Нур-Султан - 6, Костанайской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 3, городе Шымкент - 1, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Акмолинской области - 1.



Общее количество зараженных в Казахстане достигло 3205, из них скончались — 25.





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