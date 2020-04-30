[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 30 апреля число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 3,2 тыс
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На утро 30 апреля в Казахстане зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Из 67 случаев в Актюбинской области зарегистрировано 17 случаев, Кызылординской области - 11, Западно-Казахстанской области - 8, Карагандинской области - 7, городе Алматы - 7, городе Нур-Султан - 6, Костанайской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 3, городе Шымкент - 1, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Акмолинской области - 1.

Общее количество зараженных в Казахстане достигло 3205, из них скончались — 25.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане выявлены 27 новых случаев коронавируса. Всего 3105
  • В Узбекистане за сутки вылечились 104 пациента с коронавирусом. Всего 1096 человек
  • На время ЧП у президента Казахстана будут расширены полномочия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com