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  30 апреля 2020
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Пик пандемии в Турции пройден, - Минздрав

CentralAsia (CA) -  Турции удалось преодолеть пик пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

«Уровень смертности от коронавируса в Турции самый низкий в Европе. Пик пандемии пройден, однако снижение показателей должно быть еще более постоянным. Если ограничительные меры будут соблюдаться, то до конца мая нового роста числа заболевших не будет», - сказал министр на пресс-конференции в Анкаре.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. На сегодняшний день количество случаев заражения в стране достигло 117,5 тыс, умерли 3081 человек.

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