За сутки в Монголии не зарегистрировано новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - На утро 30 апреля в Монголии не было зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав Монголии.

Накануне, 29 апреля, в общей сложности у 163 человек вышли отрицательные результаты на коронавирус.

По состоянию на 29 апреля, по всей стране не было зарегистрировано ни одного предполагаемого случая коронавирусной инфекции.

В приграничном сомоне Замын-Ууд анализ одного человека, находящегося на изоляции, вышел отрицательным. У 46 обследованных гражданах коронавирус не обнаружен, проинформировал директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.