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  30 апреля 2020
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За сутки в Монголии не зарегистрировано новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  На утро 30 апреля в Монголии не было зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав Монголии.

Накануне, 29 апреля, в общей сложности у 163 человек вышли отрицательные результаты на коронавирус.

По состоянию на 29 апреля, по всей стране не было зарегистрировано ни одного предполагаемого случая коронавирусной инфекции.

В приграничном сомоне Замын-Ууд анализ одного человека, находящегося на изоляции, вышел отрицательным. У 46 обследованных гражданах коронавирус не обнаружен, проинформировал директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

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